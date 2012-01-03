Тимошенко майже три доби не спить

У камері Качанівської виправної колонії №54, в якій утримується екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, ведеться цілодобове відеоспостереження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО.

«Над ТИМОШЕНКО продовжують знущатися. Фашистський план по знущанню над лідером української опозиції продовжується», - сказав він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО й надалі не надається належна медична допомога, у її камері цілодобово горить світло. «Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО вже майже три доби не спить», - наголосив адвокат. С.ВЛАСЕНКО зауважив, що законодавством передбачені деякі випадки, за якими у камері дозволяється вести відеоспостереження, «однак Ю.ТИМОШЕНКО не збирається порушувати громадський порядок у камері, тому це незаконно».

С.ВЛАСЕНКО наголосив, що етапування Ю.ТИМОШЕНКО до Качанівської колонії відбулося з порушенням законів, а тому найближчим часом буде оскаржене.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.