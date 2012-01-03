Начальник колонії каже, що світло у камері Тимошенко потрібне для відео

Законодавство України не забороняє вести цілодобове відеоспостереження за ув’язненими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив начальник Качанівської виправної колонії №54 Іван ПЕРВУШКІН.

Він підкреслив, що відеоспостереження за засудженою екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у камері ведеться для забезпечення її безпеки.

«Закон про попереднє ув’язнення трактує це так, що за слідчоув’язненими повинен постійно вестися нагляд, тому відеонагляд не заборонений. Відеоспостереження не заборонено. У нас в колонії більше 80 відеокамер», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів про необхідність цілодобового освітлення камери Ю.ТИМОШЕНКО, І.ПЕРВУШКІН наголосив: «У камері повинно бути достатньо світла, щоб вести постійний нагляд. У нас у всіх камерах це існує».

Начальник колонії зауважив, що від Ю.ТИМОШЕНКО надійшла скарга на цілодобове освітлення камери, але наразі рішення про її задоволення не ухвалено. «Скарга поступала, зараз вона розглядається», - сказав він.

І.ПЕРВУШКІН підкреслив, що за Ю.ТИМОШЕНКО ведеться належний медичний нагляд. «Після прибуття Юлії Володимирівни її оглянув начальник медичної частини, але Юлія Володимирівна заявила, що 28 числа був консиліум лікарів, який її обстежив, і є на це відповідний документ, який ми наразі виконуємо. Вона заявила, що якщо знадобиться інша медична допомога, вона про це нас письмово сповістить», - сказав начальник колонії.

Як повідомляв УНІАН, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що за його підзахисною в камері ведеться цілодобове відеоспостереження, а в камері постійно ввімкнене світло. «Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО вже майже три доби не спить», - наголосив адвокат.