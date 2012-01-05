Януковичу подарували фігурку янгола

11-річна Тетяна М’ЯЛИК, яка пройшла на Кубі лікування за сприяння Президента України, подарувала Віктору ЯНУКОВИЧУ фігурку янгола. Про це УНІАН повідомив батько дівчинки Микола М’ЯЛИК.

«Вона потрапила під трактор. І Віктор ЯНУКОВИЧ нам допоміг, – розповідає М.М’ЯЛИК. – Він нас із собою забрав, як їздив на Кубу. Ми там два місяці були. І повернулися під Новий рік».

Як розповів батько дівчинки, два роки тому Тетяна, яка проживає в селі Вороньки Рівненської області, внаслідок нещасного випадку втратила ногу й отримала тяжкі травми внутрішніх органів. Після майже тридцяти операцій в Україні вона разом з батьком відбула для подальшого лікування на Кубу, де їй поставили протез і дівчинка пройшла курс реабілітації.

М.М’ЯЛИК відзначив, що зараз донька почувається добре. Але надалі потребуватиме ще однієї операції на Кубі.