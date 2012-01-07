Тимошенко привітала з Різдвом

00:02, 07 січня 2012
Політика
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Слова подяки передала донькою

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вітає всіх українців з Різдвом Христовим та дякує за підтримку.

Слова привітання вона передала зі своєю донькою Євгенією ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

"Від усього серця вітаю з найкращим, світлим святом - Різдвом Христовим! Хочу, щоб сьогодні, зібравшись з родиною, всі відчули, що разом - ми сильні і можемо подолати будь-які перешкоди. Хочу побажати всім добра і радості, сімейного благополуччя та любові", - йдеться у привітанні Ю.ТИМОШЕНКО.

"Понад двох тисяч років яскрава Різдвяна зірка вказує людям вірний шлях. Я вірю, що Господь благословить Україну, і кожен з нас відчує та зрозуміє, які шляхи є гарними, які вчинки - гарними, а які рішення - справедливими. Різдво Христове дарує всім нам впевненість в тому, що добро обов`язково переможе зло. Я хочу, щоб Господь подарував нам силу в боротьбі за Україну, за кожну людину, за права і можливості всіх українців! Христос народився! Славімо його!", – зазначила екс-прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО також подякувала Святішому Патріарху Київському і всієї Руси-України ФІЛАРЕТУ, який благословив молебень під стінами Качанівської колонії, отцю Віктору МАРИНЧАКУ, який провів молебень на честь Різдва Христового, та всім своїм соратникам, які разом молилися за справедливу долю.

 

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