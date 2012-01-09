Регіонал побачив у заяві санлікаря РФ «елемент безкультур'я й невихованості»

У Партії регіонів вважають провокацією заяву головного санітарного лікаря Росії Геннадія ОНІЩЕНКА про можливе обмеження ввезення української сільськогосподарської продукції в Росію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив член фракції, заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Віктор КОРЖ.

«Заява головного санлікаря Росії про якісь негативні наслідки, до яких нібито призведе передача ветеринарній службі функцій контролю над якістю продуктів харчування, – найсправніша провокація, яка, крім усього іншого, ще й позбавлена належних аргументів", - переконаний В.КОРЖ.

За його словами, розширення повноважень Держветфітослужби України здійснено за прикладом держав Євросоюзу – і ця структура зможе контролювати якість і безпеку продуктів харчування по всій території України.

«Більше того, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо створення моделі продовольчого контролю згідно зі стандартами Євросоюзу», - додав депутат- регіонал.

«Створення єдиного компетентного органу на основі Державної ветеринарної й фітосанітарної служби передбачено реформою харчової галузі. Але це не означає, що продукти харчування будуть контролювати ветеринарні лікарі. У штат державної служби будуть переведені фахівці з інших структур», - запевнив В.КОРЖ.

На його думку, існування єдиного органу з контролю над якістю продукції сприятиме підвищенню рівня її безпеки.

Заяву головного санітарного лікаря РФ про те, що в Україні «де факто» громадянина визнали твариною, бо контроль над харчуванням людей покладено на ветеринарну службу, розкритикував і «регіонал Михайло ЧЕЧЕТОВ.

«Подібні заяви не роблять честі цьому чиновнику. Швидше за все, вони пов`язані з близькими виборами президента Росії», - вважає М.ЧЕЧЕТОВ.

На його переконання, «нічого незвичайного в поведінці російських чиновників немає». «Під час виборчої кампанії бувають такі перехльости у висловлюваннях, що чорт ногу зломить», - пояснив «регіонал».

Він побачив у висловлюваннях головного санітарного лікаря РФ «елемент безтактності, безкультур`я й невихованості».

«Я не думаю, що висловлювання цього чиновника і його позицію розділяє офіційна влада – президент і прем`єр-міністр РФ. Тому давайте не зводити дурість і аморальність однієї людини в ранг державної політики», - закликав М.ЧЕЧЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, голова Державної ветеринарної й фітосанітарної служби України Іван БІСЮК заявив, що реформа харчової галузі передбачає створення єдиного компетентного органа на основі цієї служби, але не тільки ветеринарні лікарі будуть контролювати продукти харчування для людей.

Він запевнив, що створення єдиного державного органу з контролю за якістю харчової продукції сприятиме підвищенню рівня контролю за її безпечністю.