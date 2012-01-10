Забзалюк примкнув до групи Рибакова

Нардеп вийшов з фракції БЮТ

Народний депутат Роман ЗАБЗАЛЮК увійшов до складу депутатської групи «Реформи заради майбутнього». Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН. 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина". В «Батьківщині» Р.ЗАБЗАЛЮКА називали «людиною» першого заступника лідера партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА та нинішнього лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

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