Кожем’якін став офіційним захисником Тимошенко

Лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН став офіційним захисником колишнього екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

«Я з 4 січня є захисником по справі. Постанова у мене на руках», - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН. Водночас він не уточнив, про яку саме справу йдеться.

Також А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що фракція вирішить, яким чином її представники будуть перебувати у Харкові. Він повідомив, що був у колонії у Ю.ТИМОШЕНКО. Разом з тим він не давав деталей.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня А.КОЖЕМ’ЯКІН заявив про намір стати захисником Ю.ТИМОШЕНКО по одній із кримінальних справ, порушених проти неї.

«Я визначуся. Можливо, по справі, яка пов’язана з машинами «швидкої допомоги». Подивимося», - зазначав він тоді.

Пізніше А.КОЖЕМ’ЯКІН не виключав, що може стати захисником Ю.ТИМОШЕНКО у справі щодо діяльності ЄЕСУ.