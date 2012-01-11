Литвин каже, що відбулася гостра розмова

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що з боку представників Міністерства охорони здоров’я є згода зустрітися з народними депутатами - медиками для обговорення ситуації із екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні Верховної Ради, коментуючи сьогоднішнє засідання Погоджувальної ради.

За словами В.ЛИТВИНА, на Погоджувальній раді відбулася «гостра розмова, яка, очевидно, дозволить нам більш виразно знати і відчувати цю проблему».

Як сказав В.ЛИТВИН, він порадив колегам - народним депутатам, які є медиками за фахом, «не дискутувати, а провести зустріч із членами комісії Міністерства охорони здоров’я і з ними продискутувати це питання».

«Я думаю, що така пропозиція була підтримана, в усякому разі, з боку МОЗ така згода з цього приводу є», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР також запропонував опозиційним фракціям внести проект постанови про створення ТСК, але перед цим узгодити у парламенті кандидатури членів цієї комісії.