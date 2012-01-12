Працівники театру протестують проти звільнення директора

У Кіровограді працівники обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Кропивницького протестують проти незаконного, на їхню думку, звільнення директора і художнього керівника Михайла ІЛЛЯШЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту вчора відбулась біля Кіровоградської облдержадміністрації.

Підтримати акторів прийшли представники ВО «Свобода», «Фронту Змін», УНП, УДАР, «Батьківщини», творча інтелігенція та активні громадські діячі міста.

У неправомірній зміні директора творчий колектив театру звинувачує керівництво області. Контракт облради із М.ІЛЛЯШЕНКОМ закінчився 31 грудня 2011 року. Замість того, щоб винести це питання на розгляд обласної сесії, голова Кіровоградської облради одноосібно підписав розпорядження про призначення нового директора театру – керівника місцевого дитячого танцювального колективу «Конвалія» Ігоря СПІНУЛА.

Таку заміну працівники театру вважать неадекватною, адже М.ІЛЛЯШЕНКО пропрацював на посаді директора і художнього керівника театру 9 років, має авторитет серед колег не лише у Кіровограді. Нове призначення вони називають рейдерським захопленням, оскільки на наступний рік у державному бюджеті заплановане суттєве надходження коштів на відновлення аварійної будівлі театру ім. М. Кропивницького.

Збір підписів на підтримку М.ІЛЛЯШЕНКА ведеться з початку 2012 року. Крім того, кіровоградські театрали заручилися на всеукраїнському рівні підтримкою своїх колег з Херсона, Чернівців, Львова, Тернополя, Луцька і Криму.

Також від працівників театру пролунало попередження обласній владі про бойкот діяльності І.СПІНУЛА, аж до відмови виходити на сцену під час вистав.

З обласної держадміністрації до учасників акції протесту ніхто не вийшов.