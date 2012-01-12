Полонені в Лівії українці втрачають надію на визволення

Двадцять три українця, яких звинувачують в участі у бойових діях на боці загонів Каддафі й тримають у заручниках ще з початку вересня у Лівії, втрачають надію повернутись на батьківщину, повідомляє ТСН.

Родичі бранців розповіли, що їхні рідні час від часу телефонують в Україну. Вони повідомили, що їх годують, поводяться загалом нормально, проте тримають під охороною на території двох закритих баз в районах Мітіга та Гаргареш.

В українському МЗС зі свого боку запевнили, що переговори ведуть ледь не щоденно, але через те, що військові угруповання, які утримують українців, майже непідконтрольні офіційному Триполі, результати наразі нульові.

Напередодні, за словами самих заручників, обидві групи полонених відвідав український дипломат.

"Найжахливіше те, що нічого не відбувається. До них буквально вчора приходив представник МЗС і сказав, що вся робота, яка проводилася до цього моменту ні до чого не призвела", - поділилася дочка полоненого Дарина Шадрова.