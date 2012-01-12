Королевській оголосили сувору догану

Фракція «БЮТ-Батьківщина» винесла сувору догану трьом народним депутатам за порушення фракційної дисципліни.

Як повідомило УНІАН джерело у фракції, відповідне рішення було ухвалене під час засідання «БЮТ-Батьківщини», що відбулося учора ввечері.

За даними джерела, відповідне рішення було ухвалене майже одноголосно.

«Було ухвалене рішення про винесення суворої догани трьом народним депутатам за порушення фракційної дисципліни, неучасті в роботі фракції та перебування за кордоном під час проведення пленарних засідань без погоджень з керівництвом фракції», - сказав співрозмовник агентства.

Зокрема відповідне рішення стосується Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, Гарегіна АРУТЮНОВА та Вадима ТРОФИМЕНКА. При цьому співрозмовник підкреслив, що всі ці депутати належать до різних політичних партій, що входять до складу фракції.

Як повідомлялося, за інформацією низки ЗМІ, на засіданні мало розглядатися питання про виключення зі складу фракції «БЮТ-Батьківщина» народних депутатів, що увійшли до складу політради Української соціал-демократичної партії.

Пізніше лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН запевнив, що наразі питання про виключення не стоїть.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2011 року Н.КОРОЛЕВСЬКА очолила Українську соціал-демократичну партію, а народні депутати Євгеній СУСЛОВ та Олексій ЛОГВИНЕНКО увійшли до політради цієї партії.

УСДП є учасником Блоку Юлії Тимошенко разом із партіями «Батьківщина» та ПРП.