Льовочкін анонсує реформу, якої Україна ще не бачила: це буде революція...

Найближчим часом буде підписано указ Президента України про створення Конституційної асамблеї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Він повідомив, що робоча група напрацювала пропозиції Президенту щодо створення та діяльності Конституційної асамблеї.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, асамблея почне працювати найближчим часом і її діяльність буде спрямована на напрацювання нового тексту Конституції.

Він наголосив, що результатом роботи асамблеї має стати нова Конституція, яка враховуватиме найкращий світовий досвід і має бути справді демократичною та європейською.

Як підкреслив С.ЛЬОВОЧКІН, що одним із пріоритетів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на 2012 рік є напрацювати нову Конституцію.

Крім того, він зазначив, що переданий 11 січня на розгляд парламенту проект Кримінально-процесуального кодексу має стати революцією у відносинах між людиною і державою. Він підкреслив, що цей кодекс є виконанням зобов’язань України перед Радою Європи.

Також С.ЛЬОВОЧКІН нагадав, що при підготовці проекту КПК було враховано усі пропозиції Венеціанської комісії.

За його словами, з ухваленням нового КПК Україна може побачити реформу, якої вона ще не бачила.