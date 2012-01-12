Міліція виставила охорону під біг-бордами Януковича?

У партії «Батьківщина» вимагають звільнити міліцію від охорони біг-бордів з фотографіями Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві «Батьківщини».

«Адміністрація ЯНУКОВИЧА, в чергове порушуючи закон «Про міліцію», примушує МВС замість того, щоб боротися із злочинністю, охороняти фотографії ЯНУКОВИЧА від співвітчизників. У четвер зранку на деяких магістралях Києва під кожним біг-бордом із зображенням ЯНУКОВИЧА можна було бачити по міліціонеру», - стверджують у партії.

Також у «Батьківщині» зазначили, що «геть анекдотична інформація надійшла із Херсонщини». «Після того як в одному з районів знайдено повалений біг-борд, було оголошено план «Перехоплення». Як відомо, в такому режимі правоохоронці працюють у випадку особливо тяжких та небезпечних злочинів, як-то вбивство, збройний напад тощо», - сказано у заяві.

«Батьківщина» вимагає звільнити міліцію від охорони «фотографій ЯНУКОВИЧА і скерувати її на боротьбу із злочинністю. Правильний вихід – прибрати із трас та вулиць фотографії ЯНУКОВИЧА, достроково згорнути його невчасну рекламну кампанію».

Як повідомляв УНІАН, з початку року до Головного слідчого управління МВС України надійшло 9 повідомлень про пошкодження біг-бордів із зображенням Президента.

Зокрема, 5 таких фактів були зареєстровані у Києві, по одному – у Волинській, Запорізькій, Львівській та Рівненській областях. У всіх зареєстрованих випадках пошкодження зображення було здійснено шляхом облиття фарбою різних кольорів.

За результатами перевірки у 4-х випадках (по одному в Києві, Волинській, Запорізькій та Львівській областях) слідчими порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.