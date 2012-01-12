Депутати хотіли зробити кожен четвертий день у році святом?

У 2011 році народні депутати України зареєстрували в парламенті проекти постанов про відзначення 91-ї пам`ятної дати. Про це повідомляє журнал Weekly.UA, відзначаючи, що, якби всі ці пропозиції були прийняті, то кожен четвертий день в Україні проводилися б торжества з нагоди тої чи іншої дати.

Під кожне торжество з державного і місцевого бюджету пропонувалося виділяти кошти, нерідко суми досягають 5-10 млн. грн. на один привід, відзначає видання. Гроші йдуть на проведення фестивалів і творчих вечорів, випуск пам`ятних монет і поштових марок, друкування хвалебних книг і статей.

При цьому часто депутати пропонують відзначати події, грунтуючись не на історичних фактах, а за власними симпатіями і особистими інтересами. «Затверджуються другорядні дати, які можна було б відзначити і на місцевому рівні або взагалі залишити у минулому», – зазначає голова Комітету з культури і духовності Верховної Ради Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.

Регіонали і комуністи, користуючись своєю перевагою в Раді, регулярно «вибивають» гроші на святкування днів народжень радянських героїв або річниць битв Великої Вітчизняної. А іноді депутати голосують за те чи інше свято, щоб просто зробити комусь приємне. «Нещодавно провладні депутати проштовхнули ініціативу відзначити на державному рівні річницю від дня народження радянського космонавта Георгія Берегового, вихідця з України. Але найбільша заслуга цієї людини була в тому, що свого часу він допоміг позбутися судимостей нинішньому Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ», – вважає В.ЯВОРІВСЬКИЙ. А 29 лютого 2012 року, як вирішили народні депутати, вся країна повинна відзначати 80-річчя естрадного співака Юрія Богатикова, який народився в Єнакієвому (Донецька область).

За таким самим принципом, наприклад, з подачі спікера Володимира ЛИТВИНА країна святкувала 75-річчя Інституту історії НАН. Відомо, що політик сам за освітою історик і кілька років обіймав керівні посади в Академії наук.

Найактивніший в питанні ініціативи різних дат брат третього Президента України Петро ЮЩЕНКО. Наприклад, минулого року П.ЮЩЕНКО запропонував відсвяткувати 940-річчя від дня народження Євпраксії Всеволодівни – доньки давньоруського князя Всеволода, а також пригадати про 310-річчя від дня смерті гетьмана Дем’яна Многогрішного і 860-річчя від дня народження князя Ігоря.