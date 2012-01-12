Паркан під Верховною Радою не належить нікому?

Паркан біля Верховної Ради не перебуває на балансі Печерського району Києва.

Про це свідчить відповідь Печерської райдержадміністрації Києва на запит депутата від БЮТ Віктора Уколова, повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook Віталій Уманець.

"Балансоутримувачем території площі "Конституції" по вулиці Грушевського на якій розміщено паркан, являється комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району", - зазначили в адміністрації.

"Паркан, що розміщено з боку Маріїнського парку - перпендикулярно до паркану, що огороджує парк, не перебуває на балансі КП "ШЕУ Печерського району", та організації або особи, які його встановили, невідомі.

Як відомо, довкола Верховної Ради України встановлено паркан, який уже декілька разів зносили громадяни під час акцій протесту. Потім огорожу відновлювали.

У Київській міськдержадміністрації повідомили, що дозволу на встановлення паркану довкола парламенту у Маріїнському парку служби КМДА не давали.

Заступник глави КМДА з питань ЖКГ Олександр Мазурчак 18 листопада повідомив, що паркан біля Верховної Ради встановило Печерське управління зелених насаджень.

Українська правда