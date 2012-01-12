Путін зміцнюватиме російські центри в Україні

Прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН виступає за поглиблення гуманітарних відносин з Україною, оскільки, на його думку, це важливіше за економічні зв'язки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це В.ПУТІН сказав сьогодні на засіданні президії уряду Російської Федерації.

«Ще одне питання порядку денного теж хотілося б відзначити. Йдеться про зміцнення гуманітарних контактів з нашими партнерами в Україні. Ми повинні обговорити угоду, яка зміцнюватиме правову базу для роботи інформаційно-культурних центрів Росії в Україні і, відповідно, України в Росії», - сказав В.ПУТІН.

«У нас великий обсяг торгових, економічних відносин, дуже глибокий ступінь кооперації, але, як ми розуміємо з вами, ми живемо в умовах ринку, і кожна країна захищає свої інтереси. Звичайно, все це повинно робитися і робиться по-партнерськи, але є речі набагато глибші і важливіші – це наше історичне коріння, це наша спільна культура. І ось ці центри покликані якраз зміцнювати цей напрям нашої взаємодії», - наголосив В.ПУТІН.

На його думку, таке розширення взаємної гуманітарної, культурної присутності дасть змогу збагатити палітру відносин Росії з «нашим найважливішим партнером, з нашою по-справжньому братською сусідньою республікою – Україною».