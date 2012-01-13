Близько 10-15 жінок принесли сьогодні до Качанівської колонії Харкова, де перебуває екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, живі квіти.

Як передає коресполндент УНІАН, жінки розвішали троянди на деревах поруч із прохідною колонії та на самих воротах.

Учасниці акції розповіли, що представляють різні політичні і громадські орнанізації, а прийшли до колонії, аби привітати Ю.ТИМОШЕНКО «як жінку і як матір» зі «Старим Новим роком».

Прихильники Ю.ТИМОШЕНКО зазначили, що хочуть «висловити підтримку Юлії», оскільки вважають, що «вона захищає народ». Жінки також говорять, що «під Новий рік бувають дива», а отже вірять, що «все - ненадовго».

Жінки спробували через вартових на прохідній передати Ю.ТИМОШЕНКО вітальну листівку, але працівники колонії відмовилися взяти пошту, пославшись на те, що це можна робити лише з дозволу слідчого.

Працівники пенітенціарної служби поінформували журналістів, які висвітлюють події під колонією, що сьогодні можна очікувати повідомлення про стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.