Паспорти українців з круїзного лайнера затонули разом з ним

Туристи, що опинилися на борту затонулого лайнера Costa Concordia, на початку круїзу здали свої паспорти компанії на зберігання на ресепшн лайнера, внаслідок більшість з них зараз знаходяться за кордоном без документів.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-секретаря Російського союзу туріндустрії Ірину ТЮРІНУ.

Італійський круїзний лайнер Costa Concordia, на борту якого знаходилося понад 4 тисяч 200 чоловік, у ніч на суботу сів на мілину поблизу острова Джільо (Giglio) біля побережжя Тоскани, а потім практично повністю пішов під воду. Внаслідок аварії як мінімум троє людей загинуло і 40 постраждали. Проте ці дані не остаточні - рятувальники досі розшукують 70 чоловік із числа пасажирів.

"За правилами, прийнятими на цьому круїзі, всі російські і всі українські туристи зобов`язані здати на ресепшн лайнера свої закордонні паспорти, які їм повертаються після того, як круїз закінчується. У зв`язку з тим, що сталася аварія, більшість туристів, які зараз знаходяться в готелях при аеропортах Мілана, Рима і Ніцци, опинилися не тільки без речей, а й без документів", - сказала І.ТЮРІНА.

За її словами, представники туроператорських компаній направляють зараз їм копії паспортів для оформлення всіх необхідних документів.