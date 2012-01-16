Медведєв вніс до Держдуми РФ законопроект про вибори губернаторів

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ вніс до Держдуми Росії законопроект, що передбачає прямі вибори губернаторів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Проектом федерального закону передбачається, що вища посадова особа суб`єкта Російської Федерації (керівник найвищого виконавчого органу державної влади суб`єкта Російської Федерації) обирається громадянами Російської Федерації на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні», - сказано в пояснювальній записці.

Згідно із запланованим нововведенням, кандидати на посаду керівника регіону висуваються політичними партіями, а також у порядку самовисування. При цьому висування політичними партіями своїх кандидатів може здійснюватися після консультацій з Президентом Російської Федерації, порядок проведення яких визначається Президентом РФ.

Наголошується, що політичним партіям не потрібно буде збирати підписи виборців на підтримку висунутих ними кандидатів на посаду вищої посадової особи суб`єкта Російської Федерації. Кандидатам, висунутим у порядку самовисування, необхідно буде зібрати підписи виборців у кількості, визначеній законом суб`єкта Російської Федерації.

Президент Росії пропонує обирати голів регіонів на термін не більше п`яти років.

У проекті федерального закону пропонується встановити, що підставами для втрати довіри Президента РФ є виявлення щодо голови регіону фактів корупції або неврегулювання конфлікту інтересів.

Законопроектом також передбачається можливість відклику керівників регіонів у випадках порушення ними законодавства Російської Федерації або законодавства суб`єкта Російської Федерації або неодноразового без поважних причин невиконання своїх обов`язків. При цьому факти порушення законодавства і невиконання обов`язків повинні бути встановлені судом.

Законопроектом передбачається, що діючі голови регіонів продовжать здійснювати свої повноваження до закінчення їх терміну.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня Д.МЕДВЕДЄВ, звертаючись до Федеральних зборів, запропонував спростити порядок реєстрації партій і перейти до виборів губернаторів прямим голосуванням.

Нині пропозиції про призначення губернатора вносяться Президентом країни на затвердження до регіонального парламенту з числа кандидатів, запропонованих партією, яка перемогла на регіональних виборах.

Вибори губернаторів було скасовано у 2005 році з ініціативи тодішнього Президента РФ Володимира ПУТІНА. Це був один з етапів побудови так званої «вертикалі влади». До 2005 року кандидати в губернатори не узгоджувалися з керівництвом країни.