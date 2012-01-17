Адвокат Луценка заявив про відвід судді

Захист Луценка заявив про відвід головуючого судді Вовка

Київ. 17 січня. УНІАН. Адвокат екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ заявив про відвід головуючого судді Сергія ВОВКА.

Як повідомляє прес-служба "Народної самооборони", заяву про відвід головуючого судді зробив відразу після відкриття сьогоднішнього засідання Печерського райсуду Києва.

Захисник екс-міністра впевнений, що суддя С.ВОВК не дотримується принципів рівності і змагальності сторін у процесі, зокрема, у ситуації зі свідком Василем ШЕЛУДЬКОМ.

«Прийнявши рішення про оголошення показань В.ШЕЛУДЬКА на досудовому слідстві, суд не врахував, що цей свідок 28.11.2011 з`явився на засідання, дав свідчення і був допитаний обвинуваченням, у зв`язку з чим у суду не було законних підстав зачитувати свідчення свідка через його неявку», - зазначив адвокат.

О.БАГАНЕЦЬ наголосив, що цим суддя С.ВОВК грубо порушив вимоги законодавства про рівноправність сторін у процесі та право на справедливий суд.

«Вважаємо, що головуючий у справі суддя С.ВОВК не може брати участі у цій справі, оскільки його дії та бездіяльність щодо дотримання вимог закону викликають серйозні сумніви в його об`єктивному дослідженні матеріалів справи», - заявив О.БАГАНЕЦЬ.

Адвокат також нагадав, що проти судді С.ВОВКА було порушено кілька кримінальних справ. Тому суддя, на думку захисту, повністю залежить від прокуратури і сподіватися на виправдувальний вирок захисникам екс-міністра не доводиться.

«Це як Дамоклів меч висить над суддею і не дає йому об`єктивно розглядати справу відносно Ю.ЛУЦЕНКА, яку у ЗМІ вже справедливо нарекли політично вмотивованою», - зазначив адвокат.

«Прошу відвести ВОВКА Сергія Володимировича, головуючого суддю Печерського районного суду міста Києва від розгляду кримінальної справи у звинуваченні ЛУЦЕНКА, ПРИСТУПЛЮКА, ТАРАСЕНКА та ПАВЛЕНКА, а також відвести секретаря судового засідання ГОРОВУ в розгляді кримінальної справи», - наголосив О.БАГАНЕЦЬ.

Сторона звинувачення вважає, що дане клопотання заявлено необґрунтовано.

Колегія суддів видалилася у нарадчу кімнату для розгляду заяви адвоката О.БАГАНЦЯ.

Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до С.ВОВКА з проханням також висловити свою думку з даного клопотання. Проте С.ВОВК відповів йому, що клопотання підписано колективно, «значить, це і ваша думка».

Також у повідомленні йдеться, що у коридорі суду допиту очікують п’ять свідків, викликаних на сьогоднішнє судове засідання.