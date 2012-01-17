Турчинов заявляє, що у Тимошенко немає особистого масажиста

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що в екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка зараз перебуває у Качанівській виправній колонії, немає особистого масажиста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«У Юлії Володимирівни немає особистого масажиста», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, в Управлінні державної пенітенціарної служби України в Харківській області заявили, що Ю.ТИМОШЕНКО письмово відмовилася від послуг лікарів МОЗ України та лікування, призначеного ними. При цьому вона просила для проведення відповідних лікувальних процедур допустити до неї у Качанівську колонію особистого масажиста. 16 січня він був допущений до екс-прем’єра, однак через відсутність в закладі професійного столу для масажу процедура не була надана.

Сьогодні, 17 січня, прес-секретар управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій ЧУМАК повідомив, що особистий масажист Ю.ТИМОШЕНКО прибув до колонії.

Адвокати і родичі Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляли, що екс-прем’єр страждає від сильного болю у спині.