Азаров пояснив, чому Україна не подає до суду

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає, що звернення до суду про перегляд ціни на російський газ може призвести до невигідного результату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході інтерв`ю телекомпанії «Поділля-центр» (Хмельницький).

«Варіант судового рішення залишається. Ми його не закриваємо. Якщо ми не домовимося, то у нас просто не буде іншої можливості», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр так прокоментував пропозиції щодо необхідності звернення України до суду для перегляду газових контрактів: «Деякі запитують, чому не звернемося до суду. Добре, ми звернемося до суду, й почнеться судовий процес, який триватиме мінімум рік. Але цей рік ми платитимемо за газ цю високу ціну й очікуватимемо рішення суду. А якщо рішення суду буде не на нашу користь? Які у нас тоді залишаться аргументи з нашими партнерами?».

Водночас М.АЗАРОВ ще раз відзначив невигідність газових контрактів 2009 року і завищення ціни на російський газ.

«Той контракт, який було підписано в січні 2009 року на вкрай невигідних для України умовах, виходить, що Україна в цьому контракті виступає як якась васальна держава, яка не має ніяких прав - ні переглянути його, ні поставити питання про перегляд ціни, ні отримувати менше газу», - підкреслив глава уряду.