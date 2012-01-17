Турчинов: податківці вилучили картку Тимошенко із клініки «Медіком»

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Державна податкова служба 13 січня вилучила медичні документи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО із клініки «Медіком».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Погрожуючи виїмками і перевірками фінансового стану закладу, інших, як вони вважають, недоліків, які вони можуть знайти, вони примусили лікарів видати медичні документи на Юлію ТИМОШЕНКО», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він уточнив, що йдеться про амбулаторну картку Ю.ТИМОШЕНКО та інші матеріали, що засвідчують процедури лікування екс-прем’єра впродовж останніх 10 років.

«Незрозуміло, на яких підставах і чому Державна податкова служба робить виїмку історії хвороби лідера опозиції протягом 10 років. На це нема відповіді. Єдине, ми можемо прогнозувати або передбачати, що їм замало вже фальшувати кримінальні справи. Мабуть, у них є бажання фальшувати вже і медичні справи», - додав він.

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що партія «Батьківщина» планує звернутися до міжнародних правозахисних та медичних організацій за фактом порушення прав людини, зокрема, права на лікарську таємницю. «Ми, безумовно, будемо звертатися до фахових міжнародних організацій, які забезпечують право людини, зокрема, до «Лікарів без кордонів», до інших правозахисних організацій», - наголосив він.