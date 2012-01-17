Посольство з’ясує, чому в українців на Costa Concordia забирали паспорти

МЗС України доручило Посольству України в Італії з’ясувати, чому в українських громадян, які перебували на круїзному лайнері Costa Concordia, забирали документи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Є відповідне доручення Посольству України в Італії з’ясувати всі обставини: чому саме в наших громадян забрали документи», - сказав О.ДИКУСАРОВ, додавши, що паспорти забирали у громадян пострадянських країн.

Водночас він зазначив, що в багатьох країнах світу, не лише у Європі, а й у країнах Карибського басейну, є нормою і поширеною практикою, коли під час круїзів у туристів забирають паспорти. «Я не проводжу тут паралелі. Тут дипломати будуть розбиратися», - додав він.

О.ДИКУСАРОВ нагадав, що незважаючи на відсутність паспортів в українських громадян, їм протягом трьох годин було видано всі необхідні документи для повернення в Україну.

За його словами, українські громадяни розраховують на отримання компенсації. Він зазначив, що, купуючи туристичний пакет, громадянин і туристична компанія укладають певну угоду, в які прописуються певні зобов’язання. «Тут може бути господарський конфлікт», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Водночас він зазначив, що до МЗС ніхто з українських громадян, які перебували на лайнері, не звертався про допомогу.

«Якщо такі звернення будуть, то ми будемо реагувати і давати доручення посольству відпрацьовувати ці питання», - сказав О.ДИКУСАРОВ. За його словами, у цьому випадку МЗС України може діяти лише в межах своєї компетенції. «Ми не може нікого примусити ні до чого, ми можемо сприяти в консультативному порядку, якщо це питання треба буде вирішувати на території Італії», - додав О.ДИКУСАРОВ.

Він припустив, що через певний час українські громадяни подадуть відповідні звернення щодо компенсації, у першу чергу до туристичних компаній.

О.ДИКУСАРОВ також повідомив, що 16 січня в Україну повернулися двоє громадян України, які перебували на лайнері. На 20 січня заплановано повернення ще двох громадян України. Троє українців за власним бажанням залишилися в Італії, а один поїхав до Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 січня круїзний лайнер Costa Concordia, на борту якого перебували понад 4,2 тисяч осіб, зазнав катастрофи поблизу острова Джільо поблизу узбережжя італійської області Тоскана. За словами капітана, судно напоролося на скелі, які не були вказані на навігаційній карті.

Число загиблих зросло до семи осіб. Безвісти зниклими вважаються 28 осіб.

На борту лайнера перебувало 35 громадян України. 15 січня повернулися на батьківщину 27 українців.