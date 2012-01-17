Луценко: Путіну доведеться спочатку качати в Україну сибірський мороз

З урахуванням температурного режиму скоро прем’єр-міністру Росії Володимиру ПУТІНУ доведеться спочатку качати в Україну сибірський мороз, а лише потім газ, заявляє екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Народна самооборона", таку заяву Ю.ЛУЦЕНКО передав сьогодні через своїх адвокатів в Печерському районному суді Києва.

«А якщо серйозно, то переговори по газу вважаю вкрай важливими. Фактично мова йде про питання газової безпеки України», - сказав він.

На думку екс-міністра, проблема української влади не тільки в неготовності на рівних говорити з Кремлем. «Авансова здача Севастополя - яскравий приклад доброти людини, яка вважає себе «другом Москви», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО і додав, що «набагато серйозніша проблема - бажання української сторони не просто вирішити питання забезпечення країни газом, але і вирішити шкурне питання придворного олігархату, включаючи сімейний».

«Саме ця бізнес-мета робить позицію української сторони настільки вразливою. Саме тому все залежить не стільки від ціни газу або транзиту, а від пропорцій дерибану ГТС. Цим вміло й уїдливо користується Кремль, виграючи короткострокову (вибори в РФ) і довгострокову (економічний контроль над українською ГТС) цілі», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.