Білборд Януковича на Волині розмалював 73-річний дідусь
17:25, 17 січня 2012Політика
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На Волині затримали 73-річного пенсіонера, який коричневою фарбою замальовував на білбордах зображення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, до чергової частини Ковельського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на 71-му кілометрі автодороги Доманово – Ковель – Чернівці - Тереблечя невідомий зафарбовує рекламний щит із зображенням Президента України.
73-річний житель Ковельського району пояснив свої дії тим, що він «не може бачити дане зображення, а також не вважає Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України».
Даний факт зареєстрований у міліції. Триває перевірка.
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