Білборд Януковича на Волині розмалював 73-річний дідусь

На Волині затримали 73-річного пенсіонера, який коричневою фарбою замальовував на білбордах зображення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, до чергової частини Ковельського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на 71-му кілометрі автодороги Доманово – Ковель – Чернівці - Тереблечя невідомий зафарбовує рекламний щит із зображенням Президента України.

73-річний житель Ковельського району пояснив свої дії тим, що він «не може бачити дане зображення, а також не вважає Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України».

Даний факт зареєстрований у міліції. Триває перевірка.