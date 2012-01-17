Білорусь - Україні: Мило має бути милом, а сир - сиром

У Міністерстві сільського господарства та продовольства Білорусі заявили, що, як і Росія, відзначили погіршення якості українського сиру.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Мінсільгосппроду Білорусі.

Міністр сільського господарства та продовольства Білорусі Михайло РУСИЙ висловив стурбованість із приводу якості українських сирів.

«Підхід має бути один скрізь. Є стандарт, є якість. Є білоруський, український, російський, казахські сири, вони повинні відповідати споживчим якостям і нормативам, які розписані в техрегламенті», - зазначив білоруський міністр.

За словами М.РУСОГО, в технічних регламентах, які діють у рамках Єдиного економічного простору, чітко прописано допустимі норми змісту різних добавок у продуктах харчування.

«Ми ставимо жорстке питання, що не має бути замінників молочного жиру, так званої пальмової олії, ні в морозиві, ні в маргарині, ні в сирах, ніде. Мило має бути милом, а сир має бути сиром», - заявив міністр сільського господарства та продовольства Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня цього року головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія може піти на обмеження ввезення з України аграрної продукції.