У Москві геї побилися з православними

У Москві правоохоронці розігнали гей-парад. Влада не санкціонувала проведення акції, однак представники секс-меншин таки наважилися на ходу. Однак наштовхнулися не лише на кордони міліції, але й на радикально налаштованих противників гей-параду.

Через заборону представники секс-меншин тримали у секреті місце проведення ходи до останньої миті. Не знали навіть журналісти. У такий спосіб російські геї сподівалися на успішне проведення акції.

Ніколай Алєксєєв, організатор акції:

- Мы выходим на мирную демонстрацию. И хотим доказать что у нас есть такие же права как и во всем мире.

Представники секс-меншин рушили до Александрівського саду поблизу Кремля. Потім вирішили покласти квіти до могили Невідомого солдата. Однак, далі наштовхнулись на натовп агресивно налаштованих противників проведення параду.

Лєонід Ніксніч, глава Союзу православних громадян:

- Мы живём в православной стране и никаких гей парадов не допустим. Мы будем бороться против этого.

Конфлікт між двома групами швидко переріс у бійку. Щоб розвести людей, міліції довелося застосувати силу. Понад 100 учасників конфлікту затримали. Представники секс-меншин звинувачують у тому, що сталося, радикалів. Саме вони почали кидати петарди та спровокували сутички, які призвели до масових затримань. У центрі Москви посилені заходи безпеки.

5 канал