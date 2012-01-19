Політолог: з Хорошковським може вийти те, що не вийшло з Тігіпком

Призначення Валерія ХОРОШОВСЬКОГО міністром фінансів може бути засобом тиску на прем`єр-міністра Миколу АЗАРОВА в питанні підписання нових газових контрактів з Російською Федерацією.

Про це в коментарі УНІАН заявив політолог Вадим КАРАСЬОВ.

«Можливо, М.АЗАРОВ опирається здачі ГТС на тих умовах, які пропонує Володимир ПУТІН. Відставка Федора ЯРОШЕНКА і призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО покликані або натиснути на М.АЗАРОВА (аби він підписав ці нові газові контракти), або щоб це (газові угоди - УНІАН) підписував новий прем`єр-міністр, якщо М.АЗАРОВ упиратиметься і говоритиме, що він не здасть національні інтереси», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Він також відзначив, що призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів також пов`язане з пошуком «телегенічного, моложавого, енергійного політтехнологічного типажу», який зміг би повести Партію регіонів на парламентські вибори 2012 року за партійними списками.

«Із Сергієм ТІГІПКОМ цього не вийшло, тому може вийти з В.ХОРОШКОВСЬКИМ, оскільки він відповідає цим критеріям. Він досвідченіший у політтехнологічних кампаніях», - відзначив експерт.

Також В.КАРАСЬОВ наголосив, що головною інтригою буде те, скільки протримається В.ХОРОШКОВСЬКИЙ на посаді міністра фінансів.

«Поведе Партію регіонів з посади міністра фінансів, а можливо, і замахнеться на вищу посаду, яка передбачає верховенство у списку Партії регіонів», - відзначив політолог.

При цьому він наголосив, що відставка Ф.ЯРОШЕНКА не означає автоматичної відставки М.АЗАРОВА.

«Але це залежатиме, наскільки В.ХОРОШКОВСЬКИЙ ввійде в курс справи і так далі. Я думаю, що якби Віктор ЯНУКОВИЧ дозрів до відставки М.АЗАРОВА, він би просто поміняв його на того самого В.ХОРОШКОВСЬКОГО», - наголосив В.КАРАСЬОВ.

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня В.ЯНУКОВИЧ прийняв заяву про відставку міністра фінансів Ф.ЯРОШЕНКА.

За даними прес-служби Президента, керівник Мінфіну звернувся до В.ЯНУКОВИЧА з проханням звільнити його з посади за власним бажанням під час особистої зустрічі.

Пізніше В.ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив на посаду міністра фінансів В.ХОРОШКОВСЬКОГО, який з березня 2010 року обіймав посаду голови СБУ.