Янукович призначив головного в СБУ

Указ - на сайті

Тимчасово виконувати обов`язки голови Служби безпеки України буде Володимир РОКИТСЬКИЙ. Відповідний указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 19 січня розміщено на офіційному сайті глави держави. В.РОКИТСЬКИЙ наразі обіймає посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Як повідомляв УНІАН, 18 січня Президент призначив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів, звільнивши його з посади голови СБУ.

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