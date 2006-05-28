Левко Лук`яненко створює новий ”Собор”?

У Києві проходить засновницький з`їзд "Відродження республіканців".

Як передає ЛІГАБізнесІнформ, організатори з`їзду наголошують, що збори присвячені відродженню української націоналістичної партії - Української республіканської партії.

На з`їзді планується затвердити нову назву партії, обрати керівництво і прийняти "принципово новий для України" статут партії "європейського зразка". Головує на з`їзді народний депутат України, один із засновників УРП Левко ЛУК’ЯНЕНКО.

Довідка УНІАН. Українську республіканську партію було створено в 1990 роки на базі Української Гельсінської спілки, яку очолював Л.ЛУК’ЯНЕНКО.

У 2002 з`їзд УРП ухвалив рішення про об`єднання партії з Українською народною партією «Собор». Головою Української республіканської партії «Собор» було обрано Анатолія МАТВІЄНКА.

На парламентських виборах 2002 року УРП "Собор" входила до Блоку Юлії Тимошенко. Після відставки Ю.ТИМОШЕНКО з посади прем`єр-міністра у вересні 2005 року УРП "Собор" розкололася на прихильників лідера партії А.МАТВІЄНКА і старійшини партії Л.ЛУК’ЯНЕНКА. Кожна з частин партії називала себе легітимною.

На парламентських виборах 2006 року Л.ЛУК’ЯНЕНКО йшов за списками БЮТ як безпартійний. УРП "Собор" на чолі з А.МАТВІЄНКОМ увійшла до блоку "Наша Україна".