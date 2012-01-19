Ющенко заборонив однопартійцям іти на Софійську площу 22 січня?

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО заборонив своїм однопартійцям святкувати День Соборності та Свободи на Софійській площі Києва 22 січня.

Про це УНІАН повідомило джерело у партії "Наша Україна".

До цього ж, за словами співрозмовника агентства, В.ЮЩЕНКО підштовхує й інші опозиційні партії, про що стало відомо 18 січня після наради за участю представників УНП, «Української платформи – Собор», КУН і «Нашої України».

Джерело нагадало, що «Наша Україна» є членом Комітету опору диктатурі, і вчора ж в іншому офісі проходила паралельна нарада партій - членів КОДу з обговорення підготовки спільного мітингу опозиції 22 січня на Софійській площі.

Співрозмовник агентства зауважив, що відповіді на питання, чи залишилися у «Нашій Україні» діячі, які прагнуть реального об’єднання демократичної опозиції у КОДі, чи партійне кермо знаходиться в руках адептів п’ятої «опозиційної» колони, стануть відомі вже цієї неділі, «коли в розмаїтті партійних прапорів з’являться (або ж ні) знайомі помаранчеві кольори».