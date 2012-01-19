Адвокати Луценка заявили відвід суддям

Адвокати екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА заявили відвід усьому складу колегії суддів, яка розглядає справу їх підзахисного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ.

Він нагадав, що підставою для цього є, зокрема, безпідставне примусове видалення із зали судового засідання народних депутатів Володимира АР’ЄВА та Андрія ПАВЛОВСЬКОГО, проведення судового засідання за відсутності адвоката водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА та відсутність одного з адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА – Ігоря ФОМІНА.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за вказаним клопотанням.