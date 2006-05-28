Не згоден зі шкільними оцінками? Пройди незалежний тест

У середу, 31 травня, і суботу, 3 червня, понад 40 тисяч випускників шкіл по всій Україні будуть проходити незалежне тестування.

Як повідомили УНІАН в Українському центрі оцінювання якості освіти Міністерства освіти і науки, цьогорічне незалежне оцінювання буде відбуватися в 4 селах, 9 селищах міського типу, 59 містах України.

Тести будуть складати з трьох предметів: українська мова (31 травня), математика та історія (3 червня). Оцінити свої знання незалежно від шкільних випускних іспитів вирішила одна десята частина випускників України, які зареєструвалися в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Наступного року незалежне тестування стане обов’язковим для всіх випускників України.

За словами директорки УЦОЯО Лілії ГРИНЕВИЧ, Центр вперше буде оцінювати таку кількість учнів одночасно, а випускники вперше мають додаткову можливість зарахувати отримані результати за тестування як державну підсумкову атестацію і одночасно як вступний іспит до вищих навчальних закладів, бо цього року приймальні комісії в інститутах та університетах зобов’язані примати сертифікат з оцінкою тестування від абітурієнта.

Зовнішнє незалежне оцінювання проходить одночасно по всій країні, без перерви, і здійснюється у формі письмового тестування з дотриманням однакових вимог і умов для всіх його учасників.

Процедура проведення тестування:

Якщо учень прийде до аудиторії/класу після початку тестування, йому не дозволять взяти в ньому участь. Тестування починається об 11.00 ранку. На місце тестування його учасники мають прийти щонайменше за 30 хвилин до початку. Дітей з віддалених районів в областях до пунктів тестування будуть довозити автобусами.

Без запрошення і паспорта учню не дозволять взяти участь у зовнішньому оцінюванні. Крім цього, він повинен мати при собі капілярну чи гелеву ручку з чорнилом/пастою насиченого чорного кольору. Запрошення, його цього тижня видавали у школах всім зареєстрованим учасникам тестування, засвідчує участь випускника у зовнішньому оцінюванні і є перепусткою до приміщення, де проводять тестування. Учень також повинен мати при собі паспорт/свідоцтво про народження.

Учнів до аудиторії запросить інструктор, який вкаже кожному місце в ній. Учневі заборонено мінятися місцем з іншим учасником зовнішнього оцінювання. На вирішення тестових завдань і творчої роботи з мови та математики учасник тестування матиме 135 хвилин, на відповіді тесту з історії – 90 хвилин.

Під час тестування його учасникам не можна їсти і виходити з аудиторії, спілкуватися з іншими його учасниками, заборонено користуватися будь-якими матеріалами чи посібниками, а також папером, олівцями, пейджерами, книжками, маркерами, плеєрами з навушниками, мобільними телефонами, будь-якими електронними та фотографічними засобами. Якщо в учня виникла проблема, до нього підійде інструктор, щоб допомогти, але запитання, які стосуються змісту завдань, учні ставити не можуть. За ходом тестування в аудиторії спостерігає інструктор – вчитель або викладач, який пройшов відповідне навчання для цієї роботи.

Особи, які супроводжують учнів, не можуть перебувати в приміщенні, де відбувається тестування. Біля пунктів тестування будуть чергувати міліціонери і карети швидкої допомоги.

В кожній аудиторії, де відбувається тестування, стоїть стілець для громадського спостерігача. Громадським спостерігачем може бути представник батьківського комітету чи журналіст. Він спостерігає за проведенням зовнішнього оцінювання і не може втручатися в хід роботи в аудиторії. Журналісти маються право проводити зйомку до моменту оголошення роботи учнів над тестом. Якщо під час проведення тестування громадський спостерігач вийшов з аудиторії, він не має права повертатися, щоб не відволікати увагу учасників тестування.

Інструктор може позбавити учня права складати тест і випровадити з аудиторії за: спробу складати тест за іншого учасника тестування, використання будь-яких посібників, пов’язаних з предметом тестування, порушення дисципліни, спробу надати чи одержати допомогу, спілкування під час тестування в будь-якій формі з іншою особою щодо змісту тесту, спробу винести тестові завдання з аудиторії, де проводиться тестування, запізнення на початок тестування, спробу залишити кімнату без дозволу під час тестування, порушення правил поведінки, зазначених в інструкції чи записаних у матеріалах зовнішнього оцінювання.

Результати складання тесту можуть бути анульовані, якщо будуть порушені правила проходження зовнішнього оцінювання, на підставі інформації, яку інструктор вносить до протоколу.

Якщо процедуру тестування було порушено, учень має право подати скаргу в той самий день до апеляційної комісії. Адреса комісії вказана на запрошенні учня.

О 14.00 тестові роботи учнів, кодовані за допомогою штрих-кодів і вкладені у спеціальні пластикові пакети, працівники Державної служби спеціального зв’язку забирають з пункту тестування і спецзв’язком доставляють до Українського центру оцінювання якості освіти у Києві. Спецзв’язок забезпечує охорону цілісності пакету з секретними матеріалами і його вмісту. Пакет вважають неушкодженим, якщо з одного боку (там, де нанесено лінію розрізу) він суцільний, а з інших боків є смуга з написом: «Український центр оцінювання якості освіти». Відсутність такої смуги хоча б на одному з указаних місць пакета свідчить про те, що його незаконно відкрили до тестування, а потім запаяли і принесли в аудиторію.

Результати зовнішнього оцінювання опрацьовують за такою схемою: бланки, до яких учасники тестування вносили відповіді на завдання закритої форми (відповіді на тести з мови, математики, історії), сканують й опрацьовують за допомогою комп’ютерної програми. Відкриті завдання з розгорнутою відповіддю (творча робота з мови й математики) перевіряють два або три незалежні екзаменатори за єдиними критеріями та схемами оцінювання. До складу груп незалежних екзаменаторів (400 спеціалістів з української мови, 200 фахівців з математики) Центр запрошує досвідчених учителів шкіл, викладачів вузів, які пройшли попередню підготовку. Роботи учасників тестування вони отримують закодованими.

Всі люди, які мали або мають відношення до підготовки матеріалів тестування несуть кримінальну і фінансову відповідальність за нерозголошення інформації.

Інформацією про результати тестування можуть скористатися лише його учасники, тобто випускники. Учень сам вирішує, повідомляти свою оцінку дирекції школи чи ні. У школі випускник отримує сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, у якому буде вказано його результат. За бажанням учня результат зовнішнього оцінювання може бути зараховано як бал державної підсумкової атестації (випускний екзамен з предмету), а також як результат вступного іспиту до вищих навчальних закладів.

Український центр оцінювання якості освіти запрошує представників засобів масової інформації висвітлити незалежне тестування. Про умови акредитації, правила поведінки для журналістів на пунктах тестування, процедуру тестування можна дізнатися на веб-сайтах: www.ukrtest.org, www.edu.kiev.ua. Акредитація триватиме до 16.00 понеділка, 29 травня.