Янукович: Україна третій рік шукає вихід з ситуації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на персональній відповідальності високопосадовців, зокрема членів Ради національної безпеки та оборони, за ефективну та консолідовану роботу з вирішення газового питання.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні на засіданні РНБО.

«Я хотів би, шановні колеги, попередити і попросити про персональну відповідальність за ефективність наших спільних дій в тій роботі на кожній ділянці, по якій ми намітимо сьогодні наші спільні дії», - сказав Президент.

За його словами, проблема газопостачання та ціни на газ перетворилася на «гальмо соціально-економічного розвитку нашої держави». «Нам треба дати оптимальну адекватну відповідь на це питання», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент нагадав, що Україна вже третій рік поспіль шукає вихід із ситуації, “в яку її загнали газові угоди 2009 року”, однак досі різні пропоновані шляхи вирішення цього питання не дали остаточної відповіді на нього.

«На сьогоднішній день надмірні переплати за газ вилучають не лише кошти на розвиток нашої країни та соціальних програм. Вони залізли в кишені практично кожного громадянина нашої держави», - сказав він, нагадавши, що без урахування «харківської знижки» Україна сплачує за газ найбільшу ціну в Європі, а може й у світі.

За словами В.ЯНУКОВИЧА Україна має прийняти ефективне й адекватне рішення щодо непомірно високої ціни на газ, яку наша держава отримала внаслідок газових угод 2009 року. «Це питання має дуже велику вагу в житті нашої країни, в її економіці і в розвитку нашої держави»,- сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що такі газові угоди є для України «величезним тягарем» - у тому числі з огляду на те, що вони укладалися терміном на 10 років. “Відтак зараз ми маємо докласти всіх зусиль, щоб розв’язати цю проблему”, - сказав він.

«В умовах економічної кризи, яка зараз є в світі, - і вона ніяк не може оминути Україну, - ця угода є додатковим негативним важелем впливу на життя нашої країни. Без перебільшення скажу - кожної людини», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.