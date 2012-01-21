Хорошковський проти вступу України до ЄЕП
01:45, 21 січня 2012Політика
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До того ж вектор визначений законодавчо
МіністрфінансівУкраїни ВалерійХОРОШКОВСЬКИЙзаявляє,що він залишаєтьсяприхильникомінтеграціїУкраїнивЄвропейськийСоюзі,як іраніше, виступаєпротивступу до Єдиногоекономічного простору.Про цевінзаявиввп'ятницювінтерв'ютелеканалу«Інтер».
В.ХОРОШКОВСЬКИЙзаявив,щоцяпозиціясталаосновною причиною йоговідставки зпостаміністраекономікиі європейськоїінтеграції.
«Ятодівважав ізараз вважаю, що вступнатихумовах,якіпропонувалисяУкраїноювЄдиний економічнийпростір -цебуло ...умовнокажучи, тамбули визначеніположення,через якімимогливтратити частинусвогосуверенітету », -сказавВ.ХОРОШКОВСЬКИЙ.
Прицьомувінзазначив,щовекторєвропейськоїінтеграціївизначеновУкраїнуназаконодавчомурівні.
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