Хорошковський проти вступу України до ЄЕП

До того ж вектор визначений законодавчо

МіністрфінансівУкраїни ВалерійХОРОШКОВСЬКИЙзаявляє,що він залишаєтьсяприхильникомінтеграціїУкраїнивЄвропейськийСоюзі,як іраніше, виступаєпротивступу до Єдиногоекономічного простору.Про цевінзаявиввп'ятницювінтерв'ютелеканалу«Інтер».



В.ХОРОШКОВСЬКИЙзаявив,щоцяпозиціясталаосновною причиною йоговідставки зпостаміністраекономікиі європейськоїінтеграції.



«Ятодівважав ізараз вважаю, що вступнатихумовах,якіпропонувалисяУкраїноювЄдиний економічнийпростір -цебуло ...умовнокажучи, тамбули визначеніположення,через якімимогливтратити частинусвогосуверенітету », -сказавВ.ХОРОШКОВСЬКИЙ.



Прицьомувінзазначив,щовекторєвропейськоїінтеграціївизначеновУкраїнуназаконодавчомурівні.

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