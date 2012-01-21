Хорошковський: я не член партії регіонів і не збираюся ним бути
02:06, 21 січня 2012Політика
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Про вибори, амбіції та бюджет
МіністрфінансівУкраїни ВалерійХОРОШКОВСЬКИЙвиключивможливістьсвоєї участів майбутніхпарламентськихвиборах у спискуПартіїрегіонів,тим більше, на чоліїї списку.Про цевінзаявиввефірітелеканалу«Інтер» вп'ятницю.
Відповідаючина запитанняпро подібнуполітичну перспективу, В.ХОРОШКОВСЬКИЙсказав:«Ні, виключноз простої причини, яне членПартіїрегіонів і незбираюся нимбути».
Такожвіндавзрозуміти,щоу ньогонасьогодні відсутніпрезидентськіамбіції.
В.ХОРОШКОВСЬКИЙтакожзаявив,що своюпосадуміністрафінансів вінне будевикористовуватидлястворенняпреференційу розподілібюджетнихкоштівдляпідвищення рейтингуправлячоїпартіївбудь-якихрегіонахкраїни.«У всіхрегіонахпотрібна державнапідтримка», -резюмуваввін.
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