Хорошковський: я не член партії регіонів і не збираюся ним бути

Про вибори, амбіції та бюджет

МіністрфінансівУкраїни ВалерійХОРОШКОВСЬКИЙвиключивможливістьсвоєї участів майбутніхпарламентськихвиборах у спискуПартіїрегіонів,тим більше, на чоліїї списку.Про цевінзаявиввефірітелеканалу«Інтер» вп'ятницю.



Відповідаючина запитанняпро подібнуполітичну перспективу, В.ХОРОШКОВСЬКИЙсказав:«Ні, виключноз простої причини, яне членПартіїрегіонів і незбираюся нимбути».



Такожвіндавзрозуміти,щоу ньогонасьогодні відсутніпрезидентськіамбіції.



В.ХОРОШКОВСЬКИЙтакожзаявив,що своюпосадуміністрафінансів вінне будевикористовуватидлястворенняпреференційу розподілібюджетнихкоштівдляпідвищення рейтингуправлячоїпартіївбудь-якихрегіонахкраїни.«У всіхрегіонахпотрібна державнапідтримка», -резюмуваввін.

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