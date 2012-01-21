Шевченко: у списку Батьківщини є два очевидні лідери

Женя ТИМОШЕНКО розуміє, що саме прізвище не зробить із неї політика першого ешелону. Про це сказав народний депутат країни Андрій ШЕВЧЕНКО (фракція «БЮТ-Батьківщина») в інтерв’ю газеті «Україна молода» (№10 (4256) від 20-21 січня 2012 року.

Зокрема, відповідаючи на запитання «Чи буде у верхівці списку дочка, Євгенія ТИМОШЕНКО?» А.ШЕВЧЕНКО зазначив, що «список не обговорювався». «Ще рано. Зараз основне питання - максимально об’єднати сили навколо «Батьківщини». Від того, як вдасться це зробити, залежить, якою буде перша п’ятірка, десятка і так далі», - сказав він. При цьому підкреслив: «Євгенія ТИМОШЕНКО, думаю, зайняла зараз достойну позицію: донька відкрито і відважно б’ється за маму. Це заслуговує на повагу - і суто по-людськи, і як громадянська позиція. Водночас Женя достатньо мудра, щоб розуміти, що саме лише прізвище поки не робить її політиком першого ешелону». А.ШЕВЧЕНКО сказав, що «судячи з її заяв, вона поки обрала інший шлях». «Женя є ниточкою, яка зв’язує партію з Юлею, голосом, який від нашого імені й імені Юлії ТИМОШЕНКО спілкується зі світом», - додав він.

А.ШЕВЧЕНКО підкреслив: «Чи буде Євгенія у списку, вирішуватиметься ближче до виборів». «Важливими у цьому є її особиста позиція та позиція Юлії Володимирівни. Що можна однозначно сказати сьогодні про список, то очевидні його лідери - Юлія ТИМОШЕНКО й Олександр ТУРЧИНОВ», - додав народний депутат України.

При цьому зазначив, що список не обговорювався, але «одна позиція є для нас принциповою: список «Батьківщини» на виборах-2012 очолить Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО». На запитання: «Чи може змінитися голова партії?» А.ШЕВЧЕНКО заявив: “Виключено. Думаю, партія не мінятиме голову”.

А.ШЕВЧЕНКО не виключає, що сам може балотуватися до Верховної Ради України по мажоритарному округу. «Усе залежатиме від того, яке рішення прийме партія», - додав він.

Говорячи про те, які партії можуть приєднатися до «Батьківщини», А.ШЕВЧЕНКО зазначив, що «по-перше, хочу сподіватися, що в об’єднаному списку «Батьківщини» будуть представники партії «Реформи і порядок» та Української соціал–демократичної партії». «Щодо ПРП, то варіант, який звучить найчастіше, такий: партія збереже реєстрацію. Хоча б для того, щоб висунути своїх членів до виборчих комісій. Але чільні представники ПРП призупинять членство і увійдуть до списку «Батьківщини» - додав він. При цьому додав: «З УСДП - не секрет, з’явилися певні тертя після обрання її лідером Наталі КОРОЛЕВСЬКОЇ. I все ж, сподіваюся, її представники підуть на вибори разом із нами».

А.ШЕВЧЕНКО зазначив, що крім того, «в нас є об’єднавчий процес з «Народною самообороною», з Народним рухом України». «Дуже бракує нових людей: тих, хто раніше не був у полі