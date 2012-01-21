Шевченко: у списку Батьківщини є два очевидні лідери
Прзівище не робить Женю Тимошенко політиком
Женя ТИМОШЕНКО розуміє, що саме прізвище не зробить із неї політика першого ешелону. Про це сказав народний депутат країни Андрій ШЕВЧЕНКО (фракція «БЮТ-Батьківщина») в інтерв’ю газеті «Україна молода» (№10 (4256) від 20-21 січня 2012 року.
Зокрема, відповідаючи на запитання «Чи буде у верхівці списку дочка, Євгенія ТИМОШЕНКО?» А.ШЕВЧЕНКО зазначив, що «список не обговорювався». «Ще рано. Зараз основне питання - максимально об’єднати сили навколо «Батьківщини». Від того, як вдасться це зробити, залежить, якою буде перша п’ятірка, десятка і так далі», - сказав він. При цьому підкреслив: «Євгенія ТИМОШЕНКО, думаю, зайняла зараз достойну позицію: донька відкрито і відважно б’ється за маму. Це заслуговує на повагу - і суто по-людськи, і як громадянська позиція. Водночас Женя достатньо мудра, щоб розуміти, що саме лише прізвище поки не робить її політиком першого ешелону». А.ШЕВЧЕНКО сказав, що «судячи з її заяв, вона поки обрала інший шлях». «Женя є ниточкою, яка зв’язує партію з Юлею, голосом, який від нашого імені й імені Юлії ТИМОШЕНКО спілкується зі світом», - додав він.
А.ШЕВЧЕНКО підкреслив: «Чи буде Євгенія у списку, вирішуватиметься ближче до виборів». «Важливими у цьому є її особиста позиція та позиція Юлії Володимирівни. Що можна однозначно сказати сьогодні про список, то очевидні його лідери - Юлія ТИМОШЕНКО й Олександр ТУРЧИНОВ», - додав народний депутат України.
При цьому зазначив, що список не обговорювався, але «одна позиція є для нас принциповою: список «Батьківщини» на виборах-2012 очолить Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО». На запитання: «Чи може змінитися голова партії?» А.ШЕВЧЕНКО заявив: “Виключено. Думаю, партія не мінятиме голову”.
А.ШЕВЧЕНКО не виключає, що сам може балотуватися до Верховної Ради України по мажоритарному округу. «Усе залежатиме від того, яке рішення прийме партія», - додав він.
Говорячи про те, які партії можуть приєднатися до «Батьківщини», А.ШЕВЧЕНКО зазначив, що «по-перше, хочу сподіватися, що в об’єднаному списку «Батьківщини» будуть представники партії «Реформи і порядок» та Української соціал–демократичної партії». «Щодо ПРП, то варіант, який звучить найчастіше, такий: партія збереже реєстрацію. Хоча б для того, щоб висунути своїх членів до виборчих комісій. Але чільні представники ПРП призупинять членство і увійдуть до списку «Батьківщини» - додав він. При цьому додав: «З УСДП - не секрет, з’явилися певні тертя після обрання її лідером Наталі КОРОЛЕВСЬКОЇ. I все ж, сподіваюся, її представники підуть на вибори разом із нами».
А.ШЕВЧЕНКО зазначив, що крім того, «в нас є об’єднавчий процес з «Народною самообороною», з Народним рухом України». «Дуже бракує нових людей: тих, хто раніше не був у полі