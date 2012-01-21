Бойко: хтось намагається нам перешкодити освоювати чорноморський шельф

Замовними матеріалами про купівлю бурових вишок зацікавлені намагаються змусити Україну припинити займатися розвідкою Чорноморського шельфу.

Про це заявив міністр палива і енергетики Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Інтер".

Як відомо, ЗМІ вдалося з'ясувати, що у 2011 році бурова вишка була куплена у компанії Highway Investment Processing LLP з переплатою в 150 мільйонів доларів.

"Ми пішли на безпрецедентний факт, ми у відкритому ефірі показали платіжки куди платив "Нафтогаз", за що. А другу вишку, коли купували, взагалі запросили всіх журналістів і конверти розкривали в їхній присутності", - розповів міністр.

При цьому Бойко заявив, що "це все інсинуації, і ми будемо продовжувати цю роботу, освоювати Чорноморський шельф".

"Проплачені, на жаль, статті, ми знаємо, що є перешкоди для того, щоб ми підвищили свою енергетичну незалежність. Ми з розумінням до цього ставимося, але ми для себе зробили висновок - треба бути максимально відкритими і всі свої контракти і платіжки ми будемо показувати журналістам у відкритому ефірі", - сказав він.

"Я вважаю, що публікація має замовний характер, і явно спрямована (їх було дві) на те, щоб ми припинили закупівлі бурових і не займалися розвідкою Чорноморського шельфу. Дуже багато зацікавлених осіб", - цитує Українська правда.