У ГПУ кажуть, що хочуть допомогти Тимошенко, а Власенко заважає

Генеральна прокуратура України у відповідь на звернення послів країн Євросоюзу, США та міжнародних медичних організацій висловила готовність сприяти, у межах своєї компетенції, організації роботи спільної медичної групи для проведення незалежного обстеження, діагностування та лікування екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, якщо воно буде необхідне.

Про це, як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, йдеться у «Заяві щодо сприяння Генеральної прокуратури в організації роботи міжнародної групи для проведення незалежного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО».

У заяві зазначається, що «наступні кроки на цьому шляху мають бути зроблені через Міністерство закордонних справ України, яке отримає відповідні офіційні пропозиції з цього питання».

Як нагадали у Генпрокуратурі, «учора, на прохання Міністерства закордонних справ України за запитом міністра закордонних справ Канади пана БАІРДА відбулася зустріч керівництва Державної пенітенціарної служби з послом Канади в Україні Троєм ЛУЛАШНИКОМ за результатами якої, пан посол поінформував, що такі пропозиції готуються. У свою чергу українською стороною поінформовано делегацію про необхідність урахування процедур, що визначені національним законодавством».

«На сьогодні жодних офіційних звернень ні від канадської сторони чи інших міжнародних медичних організацій до МЗС України не надходило», - зазначили в Генпрокуратурі.

Відділ зв’язків із засобами масової інформації уповноважений заявити, що усі взяті на себе зобов’язання Генеральна прокуратура України виконає.

«На жаль, деякі «доброзичливці» із оточення Юлії ТИМОШЕНКО, зокрема її захисник у справі Сергій ВЛАСЕНКО, своїми провокаційними заявами вперто намагається перешкодити залученню у цивілізований спосіб закордонних фахівців для незалежного медичного обстеження, як того вимагають норми міжнародних відносин. З усього видно, що він не піклується про здоров’я своєї підзахисної, а намагається використати ситуацію для отримання політичних дивідендів», - наголосили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації ГПУ.