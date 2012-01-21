Рух: шлях лише один - скинути диктаторський режим

Народний Рух України закликає демократичні сили до об’єднання заради збереження Соборності і Незалежності держави.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НРУ з нагоди Дня Соборності України.

"Народний Рух України неодноразово закликав до об’єднання демократичних сил і послідовно демонстрував свою готовність до нього заради спільної перемоги. Сьогодні на опозиційних силах лежить виняткова відповідальність за збереження Соборності та Незалежності України. Шлях до цього лише один – скинути диктаторський режим на осінніх виборах 2012 року. Лідери партій, що відгукнулися на заклик з-за грат Юлії ТИМОШЕНКО, беруть на себе цю відповідальність", - говориться в заяві.

Народний Рух України переконаний, що об’єднавшись, опозиція зможе «дати відсіч антиукраїнським і антидемократичним діям» влади.

В НРУ нагадали, що 22 січня 1990 року Народний Рух України став ініціатором живого ланцюга Злуки, котрим українці поєднали Схід і Захід України. Майже три мільйони людей, взявшись за руки символічно з’єднали Україну і вшанували 71-у річницю Соборності України.

"Власне, 22 роки тому в Україні почалось відродження національно-демократичного руху. Сьогодні в Україні триває наступ на демократичні завоювання, свого часу затверджені Актом злуки, ланцюгом Злуки, Студентською революцією на граніті, а згодом - Помаранчевою революцією.

Влада демонструє зневагу до власного народу, держави і є нездатною забезпечити національні інтереси України. Замість вирішення проблем соціально-економічної кризи та зубожіння українців, Президент скасовує День Свободи, та призначає його разом з Днем Соборності на 22 січня, намагаючись не посилити, а у такий спосіб розмити як соборність, так і свободу", - вважають в НРУ.

"Через 20 років незалежної України, поновилися політичні переслідування, влада нехтує принципами верховенства права, свободи слова та демократії, знищується європейський цивілізаційний вибір українців, планомірно здаються ключові національні інтереси. Влада власними руками сприяє колонізації України", - підкреслюється в заяві.