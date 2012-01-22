Міліція не пустила активістів руху «Вперед!» до Києва

Представники правоохоронних органів не дозволили житомирським учасникам Громадянського руху «Вперед!» організовано приїхати до Києва для участі в акції Громадянського Дня Соборності «Україна єдина».

Як повідомили УНІАН у Громадянському русі «Вперед!», про це заявив координатор Житомирської обласної організації «Вперед» Анатолій БЕНИВСЬКИЙ.

За його словами, автобус з активістами без пояснення причин був затриманий працівниками міліції при виїзді з Житомиру.

«Все місто оточене постами ДАІ. З міста випускають лише приватні автомашини та маршрутні таксі. А наш автобус з усіма необхідними документами без пояснення причин не випустили з міста та тримали з 6:30 до 8:00 при виїзді з Житомиру», - зазначив він.

Крім того, за словами А.БЕНИВСЬКОГО, правоохоронці забрали документи у водія, і він змушений відвести активістів «Вперед» назад до центру міста.

«Тому ми вже не маємо можливості та не встигаємо потрапити до Києва для участі у заходах до Дня Соборності України», - підсумував він.

Нагадаємо, ініціаторами проведення Громадянського Дня соборності «Україна єдина» виступили громадські об’єднання, зокрема Громадянський рух «Вперед!», Всеукраїнський комітет «Наступ», громадська організація «Підприємці Поділля». Про участь в акції заявили організації з усієї України, зокрема Союз перевізників, Асоціація фермерів Україні, громадська організація «Діти війни», представники чорнобильського руху та козацтва.