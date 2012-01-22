На Майдані перехожих просять зібрати пазл України

У Києві, на Майдані Незалежності, з нагоди Дня Соборності та Свободи проходить акція зі складання карти України.

Як передає кореспондент УНІАН, акція, організована партією «Наша Україна», полягає в тому, що перехожим пропонують скласти з пазлів у вигляді частинок-областей карту України і з'єднати її в єдине ціле.

Після виконання цього завдання учасники роблять фото на пам'ять.

За словами організаторів, таким флеш-мобом вони хотіли символізувати єдність, соборність та нерозривну територіальну цілісність України.