На Майдані перехожих просять зібрати пазл України
12:06, 22 січня 2012Політика
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Акцію організувала "Наша Україна"
У Києві, на Майдані Незалежності, з нагоди Дня Соборності та Свободи проходить акція зі складання карти України.
Як передає кореспондент УНІАН, акція, організована партією «Наша Україна», полягає в тому, що перехожим пропонують скласти з пазлів у вигляді частинок-областей карту України і з'єднати її в єдине ціле.
Після виконання цього завдання учасники роблять фото на пам'ять.
За словами організаторів, таким флеш-мобом вони хотіли символізувати єдність, соборність та нерозривну територіальну цілісність України.
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