На Софійській площі у Києві зібралися близько 4 тисяч осіб

На Софійській площі у Києві розпочався мітинг прихильників опозиційних сил, присвячений Дню Соборності та Свободи України.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі під прапорами партій «Фронт Змін», «Батьківщина», «Свобода», УДАР та інших зібралися більш як 4 тисяч осіб.

На Софійській площі присутні лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, голова ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, лідери та представники інших опозиційних сил.

Після невеличкого фольклорного концерту перед початком мітингу священики Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та євангельських церков спільно відправили молебень за єдність України.

Учасників мітингу пригощають чаєм.

На мітингу буде оголошено Угоду про спільні дії Об’єднаної опозиції України. Планується, що мітинг завершиться спільною ходою та покладанням квітів до пам’ятників Михайлові Грушевському і Тарасу Шевченку, повідомляє прес-служба «Фронту Змін».

Водночас, за даними міліції, у мітингу на Софійській площі беруть учать близько трьох тисяч осіб. Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, у даний час на площі будь-яких порушень громадського порядку не зафіксовано.