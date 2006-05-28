У Львові збудували корабель та спустили його на воду

Козацьку чайку “Спас”, яку майже три роки будували у Львові, вперше спустили на воду, передає “5-й канал”.

Новоспоруджене судно - точна копія козацьких кораблів. Цілий тиждень екіпаж, у складі якого 14 мореплавців, навчатиметься основам мореплавства в одному з кар’єрів поблизу Львова. А потому матроси вирушать з Одеси у трансатлантичну подорож.

Окрім популяризації України, козаки мають на меті проводити й наукові дослідження.