Суд проти Іващенка прискорюється

Адвокати колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА вважають, що суд вирішив прискорити завершення процесу, приступивши до оголошення протоколів допитів свідків, даних ними в ході досудового слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після завершення судового засідання заявив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

«Це свідчить про те, що суд вирішив швидше, так само, як і у ЛУЦЕНКА, закінчувати справу. Слава Богу, що у нас сьогодні засідання о 6 закінчилося, а не о 12, як у ЛУЦЕНКА», – сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО, додавши при цьому, що на підтримку його думки може служити той факт, що жоден свідок із Криму не приїхав до Києва для дачі свідчень у суді, написавши, «ймовірно, на чиєсь прохання» заяву про оголошення протоколів допитів.

Також адвокат вважає, що троє допитаних сьогодні в суді свідків дали свідчення на користь їхнього підзахисного.

«Свідки, допитані сьогодні, дали свідчення, які цілком нас влаштовують. Вони повністю спростували висновки слідства про те, що нібито В.ІВАЩЕНКО має якесь відношення до незаконного продажу “Феодосійського судно-механічного заводу”. При цьому вони послалися на 803 постанову Кабінету міністрів, якою передбачено особливий порядок, відповідно до якого особи, які займаються реалізацією майна з відкритих торгів, зобов'язані були перед тим, як реалізовувати це майно, отримати додаткове, окреме доручення Міністерства оборони, яке Міноборони повинне було узгодити з Фондом держмайна. Ніхто цим не займався, а продали просто так», - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО, додавши при цьому, що «ІВАЩЕНКО до продажу не має ніякого відношення».

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА в зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони завод “Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – узяття під варту.

За час перебування в СІЗО стан здоров'я В.ІВАЩЕНКА погіршився, проте суд відмовляє екс-керівнику Міноборони в звільненні з-під варти для лікування.