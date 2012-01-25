Євгенія Тимошенко: режим Януковича намагається знищити мою матір

Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛАНД жорстко критикує дії чинної влади України щодо переслідування своїх політичних опонентів.

Про це він заявив під час зустрічі у Страсбурзі з донькою Юлії ТИМОШЕНКО Євгенією та заступником голови партії "Батьківщина" Григорієм НЕМИРЄЮ, повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Події в Україні розвиваються в кричуще неправильному напрямку, що становить загрозу для розвитку вашої держави та європейської інтеграції України. Я буду абсолютно відвертий з цього приводу під час зустрічі з міністром закордонних справ ГРИЩЕНКО. Ситуація є абсолютно нейпринятною", - наголосив Генсек Ради Європи.

У свою чергу Є.ТИМОШЕНКО повідомила Т.ЯГЛАНДА про стан здоров‘я матері та умови її утримання за ґратами. "Режим ЯНУКОВИЧА намагається фізично та морально знищити мою матір як свого головного політичного опонента. Проти неї відкриваються безпідставні кримінальні справи, до неї не пускають незалежних лікарів, за нею ведеться цілодобове відеоспостереження у камері, що суперечить усім нормам закону. Але вона не здалася", - наголосила донька Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, напередодні, 23 січня Є.ТИМОШЕНКО виступила на засіданні фракції Європейської народної партії (ЄНП) у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).