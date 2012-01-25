Попов каже, що завтра Київрада має намір легалізувати тіньові операції
Мовляв, лише МАФи "вивели" 150 мільйонів
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє про 150 млн. грн. тіньового обігу коштів від діяльності МАФів у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в КМДА.
«Питання діяльності малих архітектурних форм – це тіньовий обіг коштів в Києві. За багато років – в розмірі як мінімум 150 млн. грн.», - заявив О.ПОПОВ.
Він нагадав, що завтра на засіданні Київради буде розглядатись питання, що стосується розміщення та діяльності МАФів в місті.
«Завтра засідання Київради, яке прийме рішення по легалізації цих тіньових оборудок. І по голосуванню депутатів ви зрозумієте, у кого сьогодні із депутатів бізнес, пов’язаний на таких тіньових схемах», - зазначив голова КМДА.
О.ПОПОВ також висловив переконання, що найближчим часом всі ці кошти від тіньових оборудок будуть направлені в бюджет.