Тимошенко сподівається, що наміри Зімере не залишаться лише словами

Посол Франції з прав людини Франсуа ЗІМЕРЕ глибоко стурбований діями української влади та судовими процесами над представниками опозиції.

Про це він заявив сьогодні під час спільної прес-конференції з донькою лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО Євгенією, яка відбулася після їх зустрічі у Парижі, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини»

«Я обурений тим, що мені не дозволили відвідати Юлії ТИМОШЕНКО. Це викликає моє глибоке занепокоєння. Я буду продовжувати боротися за права Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКО та інших політичних в‘язнів України», - наголосив Ф.ЗІМЕРЕ.

Він також підкреслив, що «політична вмотивованість порушених проти них справ чинною владою України та несправедливість і нелегітимність судових процесів проти них вже ні в кого не викликає сумнівів», та заявив, що планує найближчим часом ще раз відвідати Україну.

У свою чергу Є.ТИМОШЕНКО подякувала послу за підтримку та заявила, що «його боротьба надихнула її маму та надала їй мужності».

За її словами, візит до України Франсуа ЗІМЕРЕ сприяв тому, що режим Віктора ЯНУКОВИЧА заявив про наміри допустити до Ю.ТИМОШЕНКО незалежних західних лікарів.

«Я сподіваюся, що такі наміри не залишаться лише словами, а будуть підкріплені конкретними діями», - зауважила Є.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, минулого тижня під час візиту до України послу Ф.ЗІМЕРЕ не дозволили відвідати Ю.ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії.