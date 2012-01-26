Гончарук: Янукович - основний лобіст

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ став фактично основним лобістом із залучення іноземних інвестицій в економіку України, написав радник глави держави Андрій ГОНЧАРУК у своїй статті для спільного проекту The New York Times News Service & Syndicate і «Сегодня Мультимедиа» - альманаху «Україна і світ 2012. Глобальний порядок денний».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, А.ГОНЧАРУК зауважив, що, за попередніми підрахунками, тільки під час візитів В.ЯНУКОВИЧА до Бразилії, В`єтнаму, Брунею, Сінгапуру, відвідування України лідерами КНР, Катару, Польщі, Литви вдалося досягти перспективних домовленостей про можливість залучення фінансових ресурсів на суму до 20 млрд. доларів.

А.ГОНЧАРУК також нагадав, що за минулий рік В.ЯНУКОВИЧ взяв участь у більш ніж 30 міжнародних бізнес-форумах.

Крім того, додав радник Президента, під головуванням В.ЯНУКОВИЧА успішно відбулося перше засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів, яка об`єднала керівників провідних світових компаній і власників найбільших українських корпорацій.

А.ГОНЧАРУК наголосив, що завдання щодо посилення економічної складової у міжнародному співробітництві продиктоване вимогами підвищення конкурентоздатності національної економіки - і саме це завдання лягло в основу доктрини прагматизму й економізації зовнішньої політики України.

«З урахуванням цього ми прагнемо не лише розширювати торговельні зв`язки із традиційними партнерами, а й шукати нові ринки для української продукції. Переконаний, що робота в цьому напрямку буде ще активнішою», - сказав А.ГОНЧАРУК.

Радник Президента висловив упевненість, що в 2011 році вдалося перевести багато актуальних для України питань співробітництва із закордонними партнерами «зі сфери декларацій і намірів у площину конкретних взаємних домовленостей і зобов`язань», які повинні забезпечити реальну економізацію зовнішніх зв`язків і працювати на національні інтереси нашої держави.